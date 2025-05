Run, Melos! – You’re Here Forever (2025, DIY)

Nach der Vorstellung ihres Debütalbums, „It Gets Easier“ (2021), wurde es wieder still um das niedersächsische DIY-Geschwader RUN, MELOS!. Vielleicht war der Plattentitel ein Trugschluss, vielleicht wurde es gar nicht einfacher. Und vielleicht ist die Überschrift ihrer neuen EP darüber auch mit programmatischem Unterton versehen: „You’re Here Forever“. Allerdings ist abseits der charakteristischen Melancholie keine Spur von Verbitterung in den vier frischen Stücken auszumachen. Mehr schon erneut stattliches Hitpotenzial für diejenige Klientel, die Female Fronted Emo-/Pop-Punk auf den Spuren von ROSEMATTER oder den CANDY HEARTS noch immer gepflegt zu feiern versteht.

Dabei hilft eine unverzüglich zündende Nummer wie „Hellshake Yano“, die sich zunächst in zarter Schwermut ergeht, danach aber, getragen von packenden Gesangslinien, in immer neue Höhen aufschwingt. Eine Spur forscher kommen das eröffnende „They Deserved Better Names“ und das mit schickem Refrain versehene „Hamboning Will Save Your Life Someday“ daher, während „Samegawa Food Plain“ seine melodischen Reize rockiger ausspielt – auch bei den Vocals. Die Rückkehr von RUN, MELOS! darf vor dem Hintergrund der hohen Eingängigkeit durchaus als überfällig bezeichnet werden. Ob es darüber einfacher wird, darf zwar auch diesmal bezweifelt werden. Aber der bislang erschlossene Raum muss ja nicht bis in alle Ewigkeit überschaubar bleiben. Bis zum nächsten Mal!

Wertung: (7,5 / 10)

