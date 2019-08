Run, Melos! – Neue Sängerin, neue EP

Nach Monaten der rastlosen Suche ist es nun endlich Gewissheit: Die Show kann für RUN, MELOS! weitergehen!

Mit Marit ist eine neue Sängerin gefunden und als wenn das nicht bereits Grund zur Freude genug wäre, hat das niedersächsische Pop-Punk-Geschwader auch eine neue EP in der Mache: „The Good Thing About This Cast Is I Can Still Hold a Knife”.

Die dafür vorgesehenen vier Tracks wurden noch mit Ex-Gitarrist Olli geschrieben und erhalten aktuell (und in unbestimmt naher Zukunft) das liebgewonnene DIY-Gewand.

Einen ersten Eindruck vermittelt der erste Song „To Those Who Saved the World”. Wir freuen uns auf mehr!

