Rebellion 8: Hardcore-Schwergewichte auf Tour

Das Line-Up hat es in sich: MADBALL, IRON REAGAN, BORN FROM PAIN, DEATH BEFORE DISHONOR, SLOPE, BRICK BY BRICK und IRONED OUT. Sie alle sind Teil der „Rebellion 8“-Clubtour.

In unseren Gefilden legt das Hammerpaket in folgenden Städten einen Konzertstopp ein:

07.03.2019 – Leipzig, Conne Island

10.03.2019 – Aarburg, Musigburg (CH)

11.03.2019 – München, Backstage

12.03.2019 – Nürnberg, Z-Bau

13.03.2019 – Essen, Turock

14.03.2019 – Berlin, SO36

15.03.2019 – Hamburg, Kronensaal 16.03.2019 – Coesfeld, Fabrik

