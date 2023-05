Ray Stevenson ist tot

Der in Nordirland geborene Schauspieler Ray Stevenson erlangte durch seine Beteiligung an der TV-Serie „Rome“ (2005 – 2007) internationale Bekanntheit. In der Folge wirkte er in einer Vielzahl meist actionorientierter Großproduktionen mit. Am 21. Mai ist er aus bislang unbekannten Gründen bei Dreharbeiten in Italien gestorben.

Nach dem Ende von „Rome“ spielte Stevenson u. a. in den Comic-Verfilmungen „Punisher: War Zone“ (2008) und „Thor“ (2011) sowie dessen Sequels „Thor – The Dark Kingdom“ (2013) und „Thor: Tag der Entscheidung“ (2017). Zudem trat er in „The Book of Eli“ (2010), „Bulletproof Gangster“, „Die Drei Musketiere“ (beide 2011), „G.I. Joe – Die Abrechnung“ (2013), der „Die Bestimmung“-Trilogie (2014 – 2016), „Transporter Refueled“ (2015) oder den beiden „Accident Man“-Filmen (2018 & 2022) in Erscheinung.

Auch in Serienproduktionen war Stevenson weiterhin zu sehen: So wurde er u. a. für „Dexter“ (2012), „Black Sails“ (2016), „Vikings“ (2020) und „Das Boot“ (2022) verpflichtet.

Der großgewachsene Mime hinterlässt Ehefrau Elisabetta Caraccia, eine Anthropologin, die er bei den Drehbarbeiten von „Rome“ kennenlernte, sowie drei Kinder. Er wurde 58 Jahre alt.

