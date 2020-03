Manchmal passiert es einfach. Man kommt zusammen, spielt ein paar Stücke und filmt das Ganze professionell mit der Kamera. Fertig ist die Trotzreaktion auf das derzeitige Verbot von Veranstaltungen.

NOT ON TOUR haben Mitte Februar dem sich jetzt abzeichnenden Trend entsprochen und ein Set mit satten 18 Songs (in rund 26 Minuten) vorgelegt. Großer Spaß und eine definitiv lohnende Abhilfe für die aktuelle Corona-Isolation!

