Wer von David Hasselhoff gelobt wird, hat es wahrlich geschafft. Das gilt ab sofort auch für die sympathischen Punk-Rocker von PRIMETIME FAILURE, denen „The Hoff” im neuen, sehenswerten 8-Bit-Video zum Track „Stuck in the 90’s“ die Krone aufsetzt. Sorry Jungs, aber besser wird’s nicht!

