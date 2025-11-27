Pridebowl – Convergence (2025, People of Punk Rock Records)

Im europäischen Punk-Zirkus der 1990er waren PRIDEBOWL eine Ausnahmeerscheinung. Und das weniger wegen ihres Sounds, sondern eher aufgrund ihres amerikanischen Frontmannes Aaron Goulding. Die transatlantische Band-Beziehung hielt von 1994 bis 1998. In dieser Zeit hatte das neben Goulding rein schwedische Quintett ein Demo-Tape, zwei Langspieler, zwei EPs sowie eine Split (mit ADHESIVE) herausgebracht und Konzerte rund um die Welt gespielt. Das Compilation-Album „Yesterday’s End“ (1998) markierte einen Schlusspunkt, der nur bis 2003 Bestand hatte. Denn in den USA machte Goulding schließlich mit einer rein amerikanischen Besetzung weiter.

Nach der „Tired“-EP (2004) wurde es jedoch abermals still um PRIDEBOWL. In der Folge widmete sich Goulding u. a. SETBACKS, ohne die Band, die ihn international bekannt gemacht hatte, vollends aus den Augen zu verlieren. Seit 2024 ist der kleine Klassiker zurück und präsentierte kurz nach dem Reunion-Live-Album „Picking Up the Pieces“ (2025) den lange erhofften dritten Langspieler. Der trägt den Titel „Convergence“ und vereint über elf Tracks (in knackigen 29 Minuten) alte Stärken und neue Perspektiven. Am Grundgerüst des melodischen Punk-Rocks – und der Nähe zu Genre-Pionieren wie BAD RELIGION – hat sich naturgemäß wenig geändert. Die Gitarren tendieren, neben gesteigerter Rockigkeit, allerdings punktiert auch in metallische Gefilde; so wie bei vielen zeitgenössischen (Reunion-)Platten dieser Wegrichtung.

Die Texte bieten Politisches und Persönliches, stets getragen von Gouldings markanter Stimme. Dabei gibt es mit „Over(time)“, dem Titeltrack, „Hostage“, „Magic Man“, „My 3 Letter Agency“, „Memories (Of Her)“ oder dem Hardcore-lastigeren „The Wrath“ rasch zündende Beiträge auf die Ohren, die obendrein zur wiederholten Beschallung einladen. Zur Gefälligkeit tragen neben dem konstant angezogenen Tempo auch die bewährten Hintergrundchöre bei. Es hätte für Goulding & Co. auch wirklich keinen Anlass gegeben, die alte (Erfolgs-)Formel nennenswert zu variieren. Für die Fanbasis ist das eine gute Nachricht!

Wertung: (7 / 10)