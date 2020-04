Philippe Nahon ist tot

Copyright: Lupin le vorace / Flickr

Mit mehr als 200 Film- und Fernsehauftritten in fünf Jahrzehnten zählt Philippe Nahon zu den umtriebigsten Schauspielern Frankreichs. Am 19. März ist der Mime im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben.

Zu seinen bekanntesten Filmen zählen die Gaspar-Noé-Schocker „Menschenfeind“ (1998), „Irreversibel“ (2002) und „Enter the Void“ (2009). Daneben spielte Nahon u. a. auch in „Hass“ (1995), „Die purpurnen Flüsse“ (2000), „Pakt der Wölfe“ (2001), „High Tension“ (2003), „Lady Blood“, „Humans“ (beide 2009) sowie Steven Spielbergs „Gefährten“ (2011).

