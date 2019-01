Persistence Tour 2019: In den Startlöchern

Neues Jahr, neue Persistence Tour. Der Hardcore-Event hat sich zur festen Größe unter den Club-Touren gemausert und fährt seit Jahren große Namen (an der Spitze häufig mit wiederkehrenden Genre-Vorreitern) auf.

In zwei Wochen ist es wieder so weit, dann werden sich SICK OF IT ALL, IGNITE, MUNICIPAL WASTE, WALLS OF JERICHO, BOOZE & GLORY, SIBERIAN MEAT GRINDER und TAKE OFFENSE anschicken, folgende Spielstätten in Grund und Boden zu stampfen:

17.01.2019 – Berlin, Astra

18.01.2019 – Hamburg, Große Freiheit 36

19.01.2019 – Dresden, Kraftwerk Mitte

21.01.2019 – München, Backstage Werk

22.01.2019 – Lindau, Inselhalle

24.01.2019 – Wiesbaden, Schlachthof

26.01.2019 – Oberhausen, Turbinenhalle

Ähnliche Artikel