Penny Marshall ist tot

Sie stand für emotionales Kino mit Starbesetzung: Am 17. Dezember ist Filmemacherin Penny Marshall im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Diabeteserkrankung gestorben.

Die jüngere Schwester des 2016 verschiedenen Regisseurs Garry Marshall („Pretty Woman“) begann ihre Karriere als Schauspielerin und wurde in den USA durch den „Happy Days“-Ableger „Laverne & Shirley“ (1976 – 1983) bekannt. Ihre Darstellung in der TV-Serie, bei der sie auch erstmals Regie führte, brachte ihr drei Golden-Globe-Nominierungen ein.

Ihr Kinodebüt als Regisseurin feierte sie mit „Jumpin‘ Jack Flash“ (1986), bei dem Whoopie Goldberg die Hauptrolle spielte. Erfolge verbuchte Marshall auch mit Filmen wie „Big“ (1988) und „Eine Klasse für sich“ (1992), beide mit Tom Hanks.

Das Drama „Zeit des Erwachens“ (1990) mit Robert De Niro und Robin Williams wurde mit einer Oscar-Nominierung als bester Film bedacht. Daneben trat Marshall auch als Produzentin in Erscheinung (u. a. bei „Verliebt in eine Hexe“, 2005). Der Schauspielerei hielt sie auch im neuen Jahrtausend die Treue und trat sporadisch in verschiedenen Serien und Filmen auf.

