Oh Henry: Ein paar Live-Termine

Mit ihrer jüngsten EP, „OH!“, im Gepäck, spielen die Düsseldorfer Indie-Punks OH HENRY in den kommenden Monaten ein paar Konzerte und teilen sich die Bühnen dabei mit durchaus klangvollen Namen.

Wer also ein Zusatzargument sucht, um die Landeshauptstädter live zu erleben, bitteschön:

13.07.2024 – Oberhausen, Druckluft (+ SUBHUMANS)

26.09.2024 – Wermelskirchen, AJZ Bahndamm (+ DETLEF, DxBxSx)

11.10.2024 – Wuppertal, Underground (+ THE DAISIES, THE DANTONS, SONS OF RITALIN)

12.10.2024 – Aukrug, Bobble Cap Festival

