In knapp einem Monat erscheint mit „Be Good“ endlich der neue Langspieler von OFF WITH THEIR HEADS. Nach der vielversprechenden ersten Auskopplung „Disappear“ legen die Punk-Rocker mit dem Titeltrack nun nach.

Der rockt ebenfalls schwer nach vorn. Auf den Rest der Platte darf man wirklich gespannt sein.

