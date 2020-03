Demnächst erscheint das neue Album der Indie-Punks O CAPTAIN! MY CAPTAIN! Veröffentlicht wird das gute Stück, namentlich „Sleep Well Soon“, via Fond Of Life Records.

Den Opener „And It Was Still Hot“ haben die Jungs nun mit Video-Material von anno dazumal aufbereitet. Oder mit aktuellen Aufnahmen, die im „Stranger Things“-Vergilber auf „Retro“ gekrempelt wurden. Wie dem auch sei, der Song ist super!