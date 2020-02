Wenn am 20. März „Punk is Dad“, das neue Album von NORTH ALONE erscheint, möchten die neuen Songs natürlich live erlebt werden.

Gelegenheit dazu ergibt sich an zwei aufeinanderfolgenden Abenden, an denen Sänger Manuel North entgegen des Bandverbunds auf Platte mit Partner So-Kumneth Sim an der Geige auftritt.

Die neue Platte haben die beiden selbstredend im Gepäck!

21.03.2020 – Münster, Gleis 22 (+ THE PORTERS)

22.03.2020 – Hannover, Faust (+ BAD COP / BAD COP)

