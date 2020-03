North Alone: Soli-Shirt zur neuen Single

In einer Woche erscheint mit „Punk is Dad” der neue Langspieler von NORTH ALONE. Als weiterer Vorgriff wird am 16. März der Track „Sk8″ präsentiert.

Damit nicht genug, haben die Folk-Punks um Sänger/Songschreiber Manuel North eine Spendenaktion auf die Beine gestellt: Passend zum Song wurde ein exklusives, auf 50 Exemplare limitiertes Shirt produziert, dessen Erlöse komplett an die gemeinnützige Organisation skate-aid gehen.

Oder, in den Worten von NORTH ALONE:

„Wir haben uns überlegt (…) eine Spendenaktion in Form eines Soli-Shirts zu starten. Und was läge für einen Punkrock Papa näher als eine Organisation auszuwählen, die sich für Kinder stark macht und das auch noch mit der Kraft des Skateboards! Alles Verkaufserlöse aus dem jetzt vorgestellten Shirt werden an skate-aid gespendet!

Das Shirt wurde von killerartworx designed und wir mit freundlicher Unterstützung von Million Thoughts Merchandise, Kingroad Merch Europe und Mad Drunken Monkey präsentiert. Gedruckt wurde das die Design auf fair gehandelten Bio Baumwoll Shirts der Marke Earth Positive. Es ist auf 50 Exemplare limitiert, erscheint am 20. März und kann ab sofort bei Kingsroad Merch vorbestellt werden.”

