North Alone: Neues Album in Deutsch und Englisch… und ein erster Song

Punk trifft Folk – bei NORTH ALONE ab sofort auf Deutsch und Englisch! Dazu passt der Titel der neuen Platte: „Doppel-Feature“. Die erscheint am 26. Mai und enthält neben sieben deutschsprachigen (vier neue, drei eingedeutschte ältere) auch sechs englischsprachige Tracks (vier neue plus zwei Bonus-Stücke).

Die farbige Vinyl-Erstpressung ist auf 50 Exemplare limitiert und ab sofort über Bandcamp vorbestellbar.

Mit „Ohne Jacke raus“ gibt es auch bereits die erste Auskopplung auf Ohren und Augen. Dabei sind im Videoclip u. a. Angelo Celli (BRACKET), Mike LeDonne (CHASER), Yotam Ben Horin (USELESS ID) und Hanne Terweduwe (FOR I AM) zu sehen.

Die englische Variante trägt den Titel „Who Disinfects the Disinfectant Bottle?“ und ist ebenfalls zum Abfeiern freigegeben. Welche (Sprach-)Version dabei stärkere Eindrücke hinterlässt? Das macht mal schön mit euch selbst aus!

