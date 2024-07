NOFX: Neu-Pressung des ersten 7″ of the Month Club

2005 haben die in Kürze verrenteten NOFX den ersten „7“ of the Month Club“ gestartet. Dabei konnten sich Abonnent*innen ein ganzes Jahr lang jeden Monat über eine Single mit seinerzeit exklusiven (Demo-)Songs freuen.

Natürlich war die Nummer ein Erfolg und die einzelnen 7″-Outputs wurden (und werden) auf eBay & Co. zu stattlichen Preisen gehandelt.

Wer die erste Rutsche seinerzeit verpasst hat, kann jetzt noch einmal zuschlagen. Denn Fat Wreck legt die initialen 12 Singles erneut auf – als Box-Set für 120 US-Dollar.

Vorbestellungen können ab sofort hier vorgenommen werden!

