NOFX – Liza and Louise (1992, Fat Wreck)

1992 war ein gutes Jahr für NOFX. Mit Gitarrist und Trompeter El Hefe, Ersatz für Steve Kidwiller, hatte die Band zuvor eine prägende, obendrein vielseitige Bereicherung gefunden. Grund genug also, musikalisch in die Vollen zu gehen. So entstand neben dem vierten Langspieler, „White Trash, Two Heebs and a Bean“, auch die über Fat Wreck veröffentlichte „The Longest Line“-EP. Beide Outputs zählen unbestritten zum Besten, was die Kalifornier in ihrer mehr als 35-jährigen Geschichte hervorgebracht haben.

Eine Vermischung beider Scheiben erfolgte auf der „Liza and Louise“-Single. Das deftig getextete lesbische Coming-Out der von Männern enttäuschten Liza ist ein Klassiker, der die (melodische) Entwicklung von NOFX zwischen „Ribbed“ und „White Trash, Two Heebs and a Bean“ glasklar vor Augen führt. Das allein wäre für Fans noch kein (ausschließlicher) Anschaffungsgrund. Den liefert die B-Seite, das bis heute nie auf CD verwertete „The Fastest Longest Line“.

Der Titel deutet es an: eine beschleunigte Version von „The Longest Line“. Die Besonderheit liegt dabei im Gesang: Denn am Mikro versucht El Hefe – so gibt es auch das Backcover wider – zu klingen wie Fat Mike. Das Ergebnis spiegelt den Übermut und das Humorverständnis des Quartetts fulminant wider. Insbesondere die Exklusivität des Tracks macht die magenta und pink kolorierte 7“ zur sicheren Beute für Sammler und Komplettisten. Besser kann man das Medium eigentlich nicht ausschöpfen.

Wertung: (7 / 10)

