No Turning Back: Konzert-Sause zum 25-jährigen

Im kommenden Jahr feiern NO TURNING BACK ihr 25. Dienstjubiläum. Ein solcher Anlass muss natürlich gebührend gefeiert werden. Den standesgemäßen Rahmen bietet die fünfte Ausgabe der „True Spirit“-Konzertreihe.

Neben den verdienten Jubilaren werden dabei RISK IT!, REDEMPTION DENIED und STRENGTH APPROACH auf der Bühne stehen. Zumindest, wenn bis dahin wieder reguläre Live-Veranstaltungen stattfinden dürfen. Aber wer will angesichts eines Vierteljahrhunderts NO TURNING BACK schon derart schwarz sehen? Eingefleischte Hardcore-Befürwortende sicher nicht!

Die Daten im deutschsprachigen Raum lauten wie folgt:

21.05.2022 – Hamburg, Hafenklang

22.05.2022 – Dresden, Chemiefabrik

23.05.2022 – Wiesbaden, Schlachthof

24.05.2022 – Karlsruhe, Stadtmitte

25.05.2022 – Zürich (CH), Werk 21

