Warum ein Video drehen, wenn mal gleich zwei produzieren kann? Dieser Logik folgten NARCOLAPTIC und können nun auf Clips zu den Songs „Nothing Left to Say” und „What It Used to Be” verweisen.

Beide Nummern entstammen „Never Fall in Line”, dem noch frischen – und unbedingt hörenswerten – letzten Album der Hamburger Punk-Rocker.

