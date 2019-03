Narcolaptic: DIY-Dokumentation über die Punk-Szene in Südostasien

Die Hamburger Punk-Band NARCOLAPTIC war in den vergangenen Jahren wiederholt in Südostasien auf Tour. Dabei entstand in Eigenregie der Dokumentarfilm „Komunitas“, der die Gegebenheiten der Szene, auch vor dem Hintergrund der mitunter schwierigen politischen Lage in Ländern wie Thailand, Indonesien, Malaysia und Singapur, anhand von Konzertausschnitten und Interviews beschreibt.

Nachdem „Komunitas“ bereits deutschlandweit in verschiedenen Programmkinos gezeigt wurde, ist er jetzt auch bei „Prime Video“ verfügbar – in Deutschland und Österreich.

Unterstützt NARCOLAPTIC, indem ihr euch den Film anschaut und das damit verbundene Engagement würdigt!

