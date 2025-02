Muff Potter / Chuck Ragan – Split (2007, Huck’s Plattenkiste)

Die Freundschaft zwischen HOT WATER MUSIC und MUFF POTTER ist tief. Eine Ausprägung dieser Verbundenheit ist die gemeinsame Split der deutschen Indie-Punks und HOT WATER MUSIC-Frontmann Chuck Ragan anlässlich der 2007 gemeinsam mit ihm als Solokünstler absolvierten Tour. Die auf 2000 Exemplare limitierte 7“-Veröffentlichung in Gatefold-Aufmachung bietet dabei je einen Song, mit dem sich die Parteien gegenseitig covern.

MUFF POTTER haben sich „The Boat“ vorgenommen, eine im Original tolle Folk-Rock-Nummer (aus dem Fundus des „Feast or Famine“-Albums), die in der Neuinterpretation in Bandstärke bewusst ihrer Gemächlichkeit beraubt wird. Der Qualität des Songs kann die temporeiche und mit verzerrter Gitarre bestückte Umstrukturierung aber nichts anhaben. Nur stimmlich reicht Sänger Nagel nicht an Ragans Reibeisen heran. Aber das war auch sicher nicht Teil des Plans.

Den auf den ersten Blick umgekehrten Weg beschreitet Chuck Ragan mit „See Yourself to the Door“. Allerdings ist bereits dessen MUFF POTTER-Original – die englische Version von „Bring dich selbst nach Haus“ entstammt der übersetzten, für den japanischen Markt neu eingespielten „Von Wegen“-Fassung „My Huckleberry Friend“ – in Sachen Gitarrenarbeit eher folkig geprägt. Die Wahl dürfte Ragan daher nicht unbedingt schwergefallen sein, selbst wenn er durch Geige und Lap-Steel-Einsatz noch einmal deutlich auf den Americana-Charakter (und damit die melancholische Ader) einzahlt.

Für Fans ist die Split damit eine mehr als sichere Bank. Und für Vinyl-Sammler sowieso!

Wertung: (7 / 10)

Sichtungen: 8

Ähnliche Artikel