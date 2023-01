Morra – Demo 2021 (2022, DIY)

Ohne Umschweife aufs Maul. Das ist MORRA, das ist die „Demo 2021“. „I’m exploding in your face“, heißt es programmatisch im Opener „Choke On It“. Der liegt mit sechzig Sekunden Spielzeit im Mittelfeld der neun Tracks. Die verschlingen in Summe etwa genauso viele Minuten und fahren als wesentlichste Zutaten unmelodischen weiblichen Schreigesang und Hardcore-Punk mit entfesselter Gitarre auf.

Schön ist das mitnichten. Aber es schafft, neben kompromisslos ballerndem Kontrastprogramm, Eindrücke, die sich sympathisch weit abseits üblicher Genre-Standarten bewegen. Das finale „Hammer in Your Head“ wirkt vergleichsweise geradlinig und schafft Parallelen zum 80’s-Dischord-Hardcore. Es ist diese rohe Ursprünglichkeit, die den Reiz der Dortmunder*innen ausmacht. Auf Konserve und erst recht live, wo die Unmittelbarkeit der Musik zweifelsfrei am intensivsten zum Tragen kommt. Kurzum: Ein effektives Stück Frustbewältigung.

Die Digitalversion der auch als Tape erschienenen Demo gibt es hier.

Wertung: (7 / 10)

