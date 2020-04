Mobina Galore: Wöchentliche Streaming-Gigs

Was tun, wenn die Corona-Krise kulturelle Veranstaltungen torpediert? Das Unterhaltungsangebot direkt in die Wohnstuben bringen. Die Clubs haben davon wenig. Außer es werden deren Spendenaktion geteilt. Aber zumindest der Pulk erfährt in Zeiten von Kontaktverbot und heimischem Lagerkoller auf diese Weise ein wenig Ablenkung.

Für die sorgen ab morgen in wöchentlicher Taktung MOBINA GALORE. Das kanadische Punk-Duo wird an den kommenden vier aufeinanderfolgenden Freitagen Streaming-Konzerte über Youtube geben. Spenden sind natürlich auch hier erbeten.

Freitag, 03.04.2020 – 12:00 h

Freitag, 10.04.2020 – 19:00 h

Freitag, 17.04 .2020 – 22:00 h

Freitag, 24.04.2020 – 19:00 h

