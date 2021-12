Mobina Galore – Waiting EP (2021, Gunner Records)

MOBINA GALORE einmal anders. Noch reduzierter, darüber aber nicht weniger ausdrucksstark. Auf der „Waiting EP“ präsentiert das Damen-Duo zwei Akustik-Stücke, deren erstes, „Talk Me to Sleep“, gänzlich neuem Material entspricht. Die B-Seite „Thick & Thin“ wurde passenderweise auf der Kompilation-EP „Singles & B-Sides“ erstveröffentlicht.

Aber kommen wir zum Wesentlichen, respektive dem Charakter beider Tracks: „Talk Me to Sleep“ taucht einnehmend (und durchweg klar) gesungen in jene Nächte ein, in denen das gedankliche Kreisen um aufwühlende Aspekte des Lebens den Schlaf torpediert. „Thick & Thin“ verläuft in ähnlichen Bahnen, hat neben zweistimmigen Vocals aber auch eine Spur mehr Tempo zu bieten. Unter dem Strich eine weitere gelungene Veröffentlichung der Kanadierinnen, die hier auch ohne stimmliches Reibeisen und Stromgitarre ihre songschreiberischen Qualitäten ausspielen.

Wertung: (7 / 10)

