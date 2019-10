Main Line 10 – The Fox (2018/2019, Punkaway/Dr. Skap Records)

Dass MAIN LINE 10 im Track „Rise & Fall“ den „Wilhelm Scream“, jenes klassischste aller Sound-Klischees, erklingen lassen, darf als durchaus raffinierte Reminiszenz an die US-Hardcore-Punks gleichen Namens verstanden werden. Denn mit A WILHELM SCREAM teilen die Spanier ein ausgewachsenes Faible für treibende Songstrukturen zwischen Punk, Hardcore und metallischen Additiven. Auf „The Fox“, dem drittem Langspieler des Quartetts aus Palma de Mallorca, dem ersten seit dem 2012er-Album „Stick ´em Up“, bleibt die stilistische Verwandtschaft nahezu durchweg spürbar. Ist das ein Malus? Mitnichten!

Denn die bereits 2018 via Punkaway und im Folgejahr – als schmucke Tape-Edition – bei Dr. Skap Records veröffentlichte Hit-Sammlung fegt mit der Dynamik eines Tornados durch die Gehörgänge und hinterlässt dabei durchaus bleibende Eindrücke. Dass MAIN LINE 10 dabei nicht um Originalitätspreise buhlen, wird auch durch die gern gesuchte Nähe zu 90’s-Skate-Punk egalisiert. Als weitere treffliche Hörbeispiele dienen sich „Survive“, „Black Bird“ oder „Voices and Souls“ an, die mit melodischer Härte, Tempo und Singalongs punkten. Eine Übervorteilung des Hardcore-Anteils schafft der Vierer mit „Phoenix“, während der Inspirationsspielraum u. a. durch „Friends Don’t Lie“ um RISE AGAINST erweitert wird. So bleibt als nahezu einziger Wehrmutstropfen, dass die starke Scheibe bereits nach neun Tracks ihr Ende findet. Aber man kann eben nicht alles haben.

Wertung: (7,5 / 10)

