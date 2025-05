Mad Minority / Kaput Krauts – Split (2010, Twisted Chords)

Es gibt Bands, die teilen sich den Platz auf etwaigen Outputs gern mit anderen Kapellen. Die KAPUT KRAUTS haben im Laufe ihres Bestehens verschiedene Split-Veröffentlichungen mit Non-Album-Tracks bereichert. Die gemeinsame 7″ mit MAD MINORITY, die 2010 über Twisted Chords erschien, ist da keine Ausnahme – und fand ihre Fortsetzung zwei Jahre später in einer gemeinsame Konzert-DVD: „Live im Juzl“ (siehe Video).

Die A-Seite der Split gehört MAD MINORITY aus Göttingen, die vier Songs in sechs Minuten schmettern und dabei wahrlich keine Gefangenen machen! „Zuckersuess“, eine noch immer brandaktuelle Nummer gegen Anti-Migrationsbestrebungen, gibt mit deutschen und englischen Vocals die Richtung vor. Der ohne Rücksicht auf Feingefühl, dafür mit teils irrem Tempo heruntergeknüppelte Hardcore-Punk punktet neben der immensen Energieausschüttung aber auch durch den sich förmlich überschlagenden Gesang. Der mündet beim an die SHOOK ONES erinnernden „Towels From Hell“ auch mal in einen prägnanten Refrain, bleibt daneben aber vor allem eines: unverständlich. Bloß gut, dass es die Texte im Einleger gleich dazu gibt!

Nach diesem intensiven Auftakt wird mit den beiden Beiträgen der KAPUT KRAUTS verhältnismäßig geradlinige Kost geboten. Naja, sofern der Punk der Mannen aus Berlin und dem Ruhrpott als geradlinig bezeichnet werden kann. Die ersten neuen Songs nach dem Debütalbum „Quo Vadis, Arschloch?“ (2009) machen jedenfalls konsequent dort weiter, wo der Langspieler aufgehört hat. Will heißen, ein in gedeckten Farben gehaltener Strauß aus Melodien, Tempowechseln, variablem Gesang und intelligenten Texten. Dabei wird bei „Ready, Steady, Fuck You!“, einem selbsternannten „Hassgedicht“, auch mal leidenschaftlich geplärrt. Und geknüppelt sowieso. Daneben empfiehlt sich „Optische Täuschung“ über eineinhalb gar nicht so polternde Minuten als Mittelfinger an die Fraktion der linken Spießer.

Für Fans beider Lager wird die Split bereits durch die Exklusivität der Stücke zum Pflichtprogramm. Der Rest kann MAD MINORITY und die KAPUT KRAUTS auch abseits von Komplettierbestrebungen kennenlernen. Und abfeiern. Eine klasse 7“, deren Beschaffung nach dem Aus von Twisted Chords u. a. bei Bakraufarfita Records möglich ist!

Wertung: (7,5 / 10)

Sichtungen: 11

