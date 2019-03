Luke Perry ist tot

Copyright: Gage Skidmore

TV-Kultstar Luke Perry ist am 4. März an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Der 52-jährige wurde durch die Teen-Serie „Beverly Hills, 90210“ weltberühmt. Zwischen 1990 und 2000 spielte er in 199 Folgen Dylan McKay.

Den Erfolg konnte er anschließend nicht wiederholen. Zwar wirkte Perry in diversen für Leinwand, Fernsehen oder Videomarkt produzierten Filmen mit, aus dem Schatten seines Durchbruchs trat er jedoch nie heraus.

Zu seinen bekanntesten Werken zählen „Buffy – Der Vampir-Killer“ (1992) und „Das fünfte Element“ (1997). Ab 2017 war er Teil der erfolgreichen Serie „Riverdale“.



