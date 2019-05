Light to the Blind – Reflections (2019, DIY)

Gut Ding will Weile haben. Was der Volksmund in seiner (fragwürdigen) Weisheit so absondert, trifft auf LIGHT TO THE BLIND tatsächlich zu. Denn die Mainzer haben sich vier Jahre Zeit gelassen, um ihrer „Free Your Mind“ betitelten Debüt-EP einen Nachfolger zu spendieren. Der, quasi-programmatisch „Reflections“ überschrieben, bietet sieben Tracks, die dem standardisierten Metalcore-Stempel angenehm eigenständig widerstreben. Das zarte Instrumental-Intro „It’s That Craving for Attention That Gets Us…“ lässt dem Sound noch alle Möglichkeiten offen. Doch das folgende „Disconnected“ ist dem wiederum eigenproduzierten Output der Pfälzer ein adäquater Wegweiser.

Kraftvolle Shouts treffen auf ein instrumentales Bollwerk, das sich durch spürbaren Metal-Überschuss sympathisch weit vom Genre-Einerlei abhebt. Auf Breakdown-Parts muss nicht verzichtet werden, nur werden diese meist melodisch geerdet und nicht schleppend breitgewalzt. Daraus entwickelt sich eine Grundspannung, die „Reflections“ als ständiger Begleiter dient. Auf dieser Basis sperren LIGHT TO THE BLIND soundtechnische Monotonie rigoros aus. Nachdem „Dear Friend“ den positiven Eindruck der Vorab-Single „Disconnected“ noch einmal überboten hat, nimmt der Fünfer mit der inspirierten Dampframme „Lost“ einen Gang raus.

Um der Monotonie auch fortan keinen Raum zu bieten, folgen der reduzierten Interlude „Chances“ mit „Inside“ und „Arsonists“ zwei Stücke, die der Vielseitigkeit noch einmal einen fetten Unterstrich verpassen. Dabei tendiert das starke „Inside“ zunächst gen Melodic Death, öffnet sich jedoch unvermittelt melodischer Lässigkeit und endet als beinahe klassisches Metal-Hardcore-Gewitter, bei dem sogar klare Vocals zum Einsatz kommen. „Arsonists“ tendiert in eine ähnliche Richtung, nur sind es hier gesprochene Textzeilen und punktierte Synthie-Anklänge, die der Abwechslung zutragen. Eine insgesamt überraschend eigenständige Scheibe, die ihren Urhebern hoffentlich den verdienten Anklang beschert.

Wertung: (7,5 / 10)

