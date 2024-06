Cannon-Fans aufgepasst! Am 5. und 6. Oktober 2024 bringt Legends of Cinema die B-Klopper „American Fighter“ (1985) und „American Fighter II – Der Auftrag“ (1987) in Düsseldorf auf die große Leinwand.

Die trashig angehauchten Kult-Actioner mit Michael Dudikoff und Steve James werden unter Beisein von Regisseur Sam Firstenberg gezeigt.

Weitere Informationen und Tickets gibt’s hier.

