Lagwagon: Ausgedehnte Tour im nächsten Sommer

2022 verspricht ein gutes Jahr zu werden. Allein schon, weil all die abgesagten oder verlegten Konzerttouren endlich Wirklichkeit werden. Zumindest mutmaßlich.

Eine der spannendsten Visiten kündigen die Punk-Veteranen von LAGWAGON an, die im kommenden Sommer eine Vielzahl an Shows in ganz Europa spielen werden.

Für unsere Breiten bedeutet das folgende Gastspiele (und Supportbands):

12.06.2022 – Hannover, Faust (+ GOOD RIDDANCE & MAKEWAR)

15.06.2022 – München, Backstage (+ GOOD RIDDANCE & MARCH)

17.06.2022 – Bischofsmais, Rock the Hill

23.06.2022 – Freiburg, Jazzhaus Freiburg

30.07.2022 – Berlin, Columbiahalle (+ BAD RELIGION & ADOLESCENTS)

05.08.2022 – Köln, Live Music Hall

07.08.2022 – Schweinfurt, Stattbahnhof (+ ADOLESCENTS)

08.08.2022 – Stuttgart, LKA Longhorn (+ STRUNG OUT)

11.08.2022 – Lindau, Club Vaudeville (+ RED CITY RADIO & STRUNG OUT)

12.08.2022 – Villmar, Tells Bells Festival

19.08.2022 – Saarbrücken, Garage (+ MAKEWAR & THE DECLINE)

Ähnliche Artikel