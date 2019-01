Kaum ein Album dürfte in diesem Jahr mit größerer Spannung erwartet werden als „Panorama“, das vierte Album der Post-Hardcore-Kreativköpfe LA DISPUTE.

Als weiterer Heißmacher auf die am 22. März erscheinende Langrille dient der kunstfertige Animations-Clip zum Track „Footsteps At the Pond“ – inklusive Anklang in der griechischen Mythologie.

