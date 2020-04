Kvelertak: Konzert für die heidnische, äh heimische Isolation

Als sich die Welt der Corona-Pandemie beugte, befanden sich KVELERTAK gerade auf Tour. Zu Ende gespielt werden konnte diese erwartungsgemäß nicht. Was also tun?

Nun ja, in der aktuellen Situation bleibt allein das, was viele andere Bands und Künstler auch tun: Streaming-Konzerte geben.

Das von den nordischen Metal-Rockern, unter dem Titel

„One Day World Tour – Live From Your Living Room”, wird am 10. April im Club Artilleriverkstedet stattfinden und um 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit starten. Der Preis für das Web-Spektakal beläuft sich auf rund 10 Euro.

Die Band hat sich nach eigenen Bekundungen einiges einfallen lassen. Eine Q&A-Session soll es auch geben. Und exklusives Merch. Und die Bekleidungsreste der abgebrochenen Tour.

Weitere Informationen und Tickets findest du hier.

