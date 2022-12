Knochenfabrik – Musikalische Früherziehung (2022, Trillerfisch Records/Cargo Records)

Es gibt Maßstäbe, an denen man sich messen lassen muss. Im Deutsch-Punk ist einer das ’97er KNOCHENFABRIK-Album „Ameisenstaat“. Das gilt für andere wie gleichwohl die Urheber selbst. Denn gemessen an Reputation und Nachhall waren die Erwartungen an „Musikalische Früherziehung“, erste Bandkonserve seit der „Grüne Haare 2.0“-EP (2011), durchaus stattlich. Doch der vielbeschäftigte Frontmann Claus Lüer, der auch mit CHEFDENKER und CASANOVAS SCHWULE SEITE Großes schuf (und schafft), lässt die Grenzen zwischen dieser oder jener Band mit seiner Beteiligung durchaus verschwimmen. So auch hier.



Acht Songs in unter elf Minuten zeugen schon im Vorfeld von Kurzweil. Die serviert das Trio, bei dem noch immer Achim Lauber (DETLEF, SUPERNICHTS) am Schlagzeug Platz nimmt, gleich mit dem Opener „Sixpack Unboxing“, der offenbart, dass es Lüer auch in der Gegenwart um die wirklich wichtigen Gedanken geht. Vor dem erwähnten Hintergrund verschwimmender Grenzen ein typischer Track. Wenn auch mehr für CHEFDENKER denn KNOCHENFABRIK. Das rückt der flotte Einminüter „Alle sind Punk“ anschließend gerade und pocht auf Anarchie im Büroumfeld. Danach wird es ruhiger. Mitunter nachdenklicher. An der erwähnten Kurzweil rüttelt das nicht.



Die meisten der acht Beiträge sind kleine Alltagsgeschichten mit quasi-balladeskem Charakter. So wie „Die dunkle Seite der Sonne“, bei dem die Konstruktion einer eigenen Weltraumrakete die bessere Wahl markiert. Wo doch Houston immer Probleme hat. Vermeintliche Kinderthemen aus adulter Perspektive beleuchten das hintergründige „Barbies Dreamhouse barrierefrei“ und „Erwachsenengefährdende Kinderhörspiele“. Zum Abschluss steigt die Rockgitarre in den „Gurkenlift“, was „Musikalische Früherziehung“ unter dem Strich nicht zum großen Wurf macht, den liebgewonnenen, von unterschwelliger Melancholie geprägten Lüer-Duktus aber souverän striegelt. Für ein „Happy End mit Dosenbier“ reicht es also allemal, selbst wenn die Grenzen zwischen KNOCHENFABRIK und CHEFDENKER schon markanter verliefen.

Wertung: (7 / 10)

