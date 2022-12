Copyright Alan Light / Source

US-Schauspielerin Kirstie Alley ist tot. Sie starb am 5. Dezember im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung.

Ihre größten Erfolge feierte die 1951 in Kansas geborene Aktrice in den 1980ern und 1990ern. So wurde Alley für ihre Mitwirkung in der Comedy-Serie “Cheers”, in der sie von 1987 bis 1993 auftrat, mit einem Primetime Emmy ausgezeichnet.

Im Kino war sie u. a. in “Star Trek II – Der Zorn des Khan” (1982), “Runaway – Spinnen des Todes” (1984), “Mörderischer Vorsprung” (1988), dem Kassenschlager “Kuck’ mal, wer da spricht!” (1989) (sowie den 1990 und 1993 gedrehten Fortsetzungen), “Das Dorf der Verdammten” (1995), “Harry außer sich” (1997) und “Gnadenlos schön” (1999) zu sehen.

Einem breiten Fernsehpublikum zeigte sie sich etwa im klassischen Mehrteiler “Fackeln im Sturm” (1985-1986), in dem sie neben ihrem zweiten Ehemann Parker Stevenson spielte, ihrer eigenen Sitcom “Veronica” (1997-2000) und “Scream Queens” (2016).

Ihren Kampf mit Übergewicht verarbeitete Alley u. a. in der TV-Serie “Fat Actress” (2005). Darüber hinaus wirkte sie 2018 im britischen Ableger der Reality-Show “Promi Big Brother” und 2022 im US-Original des Formats “Masked Singer” mit.

