Ein Name, der Vertrauen schafft: KIND KAPUTT. Was zunächst anmutet wie eine bewusst ulkig benannte Deutsch-Punk-Combo, ist in Wahrheit ein Post-Hardcore-Kollektiv aus Mannheim. Und was für eins!

Ein famoser Vorgeschmack auf das am 22. März via Uncle M erscheinende Debütalbum „Zerfall“ findet sich in der Video-Auskopplung „Schwertschlucken“, nach Aussage der Urheber eine „Tragödie über Anpassen und Mitlaufen“.

