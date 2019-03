Keith Flint ist tot

Copyright: ParaDoxus

Als Sänger der britischen Elektro-Punks THE PRODIGY wurde Keith Flint berühmt. Wie verschiedene Nachrichtenagenturen und Medien berichten, wurde der 49-jährige am Montagmorgen tot in seinem Haus aufgefunden. Als Todesursache gaben seine Bandkollegen via Instagram Suizid an.

Flints markante Markenzeichen waren die gefärbten Haarbüschel über den Ohren und das entfesselte Auftreten. In ihren frühen Jahren konnte die 1990 in der englischen Grafschaft Essex gegründete Band erste Hits verbuchen, darunter den Rave-Klassiker „No Good“.

Mitte der 90er Jahre erfolgte der internationale Durchbruch, der Klassiker wie „Firestarter“, „Breathe“ oder das ob seines expliziten Videos heftig diskutierte „Smack My Bitch Up“ begünstigte. Die Kontroversen um den Letztgenannten führten 1998 zu einer mehrjährigen Pause, nach der THE PRODIGY bis 2018 vier weitere reguläre Platten veröffentlichten.

In Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie UK und den USA brachten es die rabiaten Dance-Revoluzzer auf insgesamt 12 Nummer-eins-Alben.