Jughead’s Revenge: Konzert-Stream als Live-Einstimmung

Am 6. Mai sind JUGHEAD’S REVENGE in der Redwood Bar in San Francisco aufgetreten. Der Gig der Hardcore-Punks, die dabei die Veröffentlichung ihrer neuen EP „Vultures“ feierten, wurde via YouTube gestreamt und ist dort über den Club-Kanal entsprechend abrufbar.

Das mit vielen Klassikern gespickte Konzert gibt einen Vorgeschmack auf die für Juni anberaumte Europa-Tour – und insbesondere die zu erwartende Song-Auswahl.

Wer die Veteranen auf hiesigen Brettern erleben möchte, möge folgende Daten im Kalender markieren:

15. Juni 2023 – Würzburg, Immerhin

16. Juni 2023 – Erfurt, VEB

17. Juni 2022 – Leipzig, Beard Ättack Festival

18. Juni 2023 – Berlin, Franken

20. Juni 2023 – Wien, Arena

21. Juni 2023 – Karlsruhe, Alte Hackerei

22. Juni 2023 – Wermelskirchen, AJZ Bahndamm

24. Juni 2023 – Osnabrück, Bastard Club

25. Juni 2023 – Hamburg, Booze Cruise Festival

26. Juni 2023 – Hannover, Lux

Ähnliche Artikel