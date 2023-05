Jughead’s Revenge – 13 Kiddie Favorites (1995, BYO Records/Do It! Records)

Album oder Compilation? Bei „13 Kiddie Favorites“ herrscht mitunter Uneinigkeit; und selbst bei Discogs wird die Scheibe unter den regulären Studiolangspielern von JUGHEAD’S REVENGE gelistet. Doch wenn der allwissenden Netzgemeinde Glauben geschenkt werden darf, handelt es sich beim letzten BYO Records-Output der Mannen aus Los Angeles um eine Zusammenstellung weitgehend unveröffentlichter Tracks und B-Seiten. Dass zur letztgenannten Kategorie partout keine A-Pendants zu finden sind? Geschenkt. Denn auf dem Nachfolger zu „Elimination“ (1994), egal ob direkt oder indirekt, findet sich auch so ausreichend Entdeckungswürdiges (inklusive einer Live-Aufnahme von „Divided“).



Da wäre zunächst die Referenznummer „49/61“ zu nennen, ein zum Mitgrölen anspornender Brecher zwischen den Stühlen von Punk und Hardcore, dem die Band ein Video spendierte, das der VHS-Zusammenstellung „Cinema Beer Goggles“ (1995) beigemengt wurde. Daneben schafft insbesondere „Inside of You“ bleibende Eindrücke, das die Wandlung gen Melo-Core mit Melodien und Chören vorwegnimmt. Kein Wunder also, dass der Song auf dem Folgewerk (und Nitro Records-Debüt) „Image is Everything“ (1996) in neu eingespielter Variante zweitverwertet wurde. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch „Afraid“, womit der Übervorteilung des Punks aber weitgehend Genüge getan ist.

Denn das Gros der 13 Tracks – gegenüber der US-Version beinhaltet die deutsche Ausgabe von Do It! Records drei Exklusivtitel: „City of Hate“, die bereits auf „Elimination“ enthaltene Instrumentalnummer „Surfin‘ and Spyin‘“ sowie eine Live-Version von „Stabbed in the Back“ – lässt es nach schnörkelloser Hardcore-Bauart krachen. Als (weitere) Highlights empfehlen sich der mit verzerrter Gitarre garnierte Einstieg „My Troubled Sleep“, die Cover-Versionen von „L.A. Girl“ (ADOLESCENTS) und „Thursday“ (Jim Croce), „The Loneliest Place“ oder „Just Like You“. Für Fans – und fraglos in erster Linie für diese – bietet „13 Kiddie Favorites“ eine willkommene Ergänzung; nicht mehr, aber auch keinesfalls weniger.

Wertung: (7 / 10)

