Während der Corona-Krise war Joey Cape nicht um Streaming-Konzerte verlegen. Als Singer/Songwriter spielte er eigene Songs und solche seiner Haupt-Band LAGWAGON.

Als nächstes steht also zwangsläufig BAD ASTRONAUT auf dem Programm. Und so gibt Cape zusammen mit Brian Wahlstrom am kommenden Samstag (20. Juni) ein Konzert, bei dem einzig Stücke seines sympathischen Nebenprojektes dargeboten werden.

Zum Konzert gelangt ihr hier, der Start nach mitteleuropäischer Zeit ist für 23:00 Uhr anberaumt.

Ähnliche Artikel