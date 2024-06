Keine Frage, JIMMY EAT WORLD zählen zu den großen Klassikern des Indie-Rocks. Daran rüttelt auch nicht, dass bevorzugt die alten Hits Wirkung zeigen.

Dass sich das Gespann aber auch in allen Belangen lohnt live zu erleben, werden die Amis mit Sicherheit auch auf ihrer Herbst-Tour unter Beweis stellen, die sie in Deutschland in drei Städten gastieren lässt:

07.11.2024 – Berlin, Columbiahalle

08.11.2024 – Wiesbaden, Schlachthof

09.11.2024 – Oberhausen, Turbinenhalle

