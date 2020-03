Insanity: Verlosung eines CD-Fundstücks

In Zeiten wie diesen, wo wir alle zwangsweise (und zurecht) zu Stubenhockern degradiert werden, leistet Musik einen wichtigen Beitrag.

Sie bietet Zerstreuung, offeriert kathartischen Nutzen und spendet Trost. Im Grunde ist es die beste Zeit, um neue Bands und Künstler kennenzulernen.

Dazu wollen auch wir einen bescheidenen Beitrag leisten. Beim Aufräumen ist uns “Moneyfest”, der jüngste Knaller von INSANITY in die Hände gefallen – neu und noch in Folie verschweißt. Für unser Review hat in diesem Fall die digitale Bemusterungsvariante genügt.

Ergo sucht die CD in der aktuellen Krisenzeit ein neues Zuhause – zwecks Zerstreuung oder auch zur Belästigung der Nachbarn, die sich noch immer im Dutzend auf dem Balkon zusammenrotten.

Machen wir es also kurz: Du möchtest die CD haben? Dann setze einen Kommentar unter unseren zu diesem Beitrag gehörenden Facebook-Post und fasse in einem Wort zusammen, welchen moralischen Mehrwert dir Musik in der gegenwärtigen Ausnahmesituation bietet.

Ausgelost wird unter allen famosen Menschen, die bis einschließlich 27.03.2020 mitgemacht haben. Wir wünschen anhaltende Gesundheit und zumindest ein wenig Ablenkung.

Ähnliche Artikel