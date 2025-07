In the Meantime: Eine EP als Abschiedsgeschenk

Mit ihrem Hardcore-Punk haben IN THE MEANTIME aus Köln das Publikum mitgerissen. Ob es ein großes Publikum war? Nebensache! Im Vordergrund standen immer Spaß und Leidenschaft.

In den sozialen Netzwerken hat der Vierer nun seine Auflösung bekannt gegeben. Samt einem Statement, das mit Ankündigung einer letzten EP einen letzten Knalleffekt bereithält:

„Hey folks, it’s been a while since you heard from us – and we promise it wasn’t just because we were lazy. But here it is: we’ve decided to call it a day as a band.

No drama, no hard feelings – just life doing its thing. People grow, directions change, and sometimes it’s time to hit pause or stop.

Thanks for singing along, showing up, streaming, screaming, and sticking with us. We had a blast. Hope you did too.

To celebrate the end of our little band we’ve got one last EP dropping on August 1st. Pre-Save is available next week on July 21st.

Catch you on the flip side“

Da bleibt ur zu sagen: Macht’s gut und danke für die Musik!

Sichtungen: 9

Ähnliche Artikel