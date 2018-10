Holmes & Watson: Trailer zum Klamauk-Krimi

Es gibt unzählige Verfilmungen der von Sir Arthur Conan Doyle erdachten Fälle des berühmten englischen Ermittlers Sherlock Holmes. Nicht wenige – siehe etwa „Genie und Schnauze” (1989) – bringen komödiantische Elemente ein. Das humoristische Level von „Holmes & Watson” dürfte diese aber allesamt in den Schatten stellen.

Denn der von „Knastcoach”-Regisseur Etan Coen geschrieben und auch gedrehte Klamauk fährt Brechstangenhumor auf, der durch das eingespielte „Stiefbrüder”-Duo Will Ferrell und John C. Reilly aber durchaus funktionieren kann. Der erste Trailer des Anfang Januar in die Kinos gelangenden Films jedenfalls regt zum Schenkelklopfen und Fremdschämen ein. Beachtlich bleibt allerdings die Besetzung, die u. a. „Harry Potter”-Fiesling Ralph Fiennes als Professor Moriarty auffährt.

