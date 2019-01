Hold Your Ground 2019: Hardcore-Prominenz auf der CoreTex-Bühne

Am 1. Mai herrscht in Berlin Kreuzberg wieder Ausnahmezustand. Ein alljährlicher Fels in der Brandung: die Bühne des Kult-Plattenladens (und Labels) CoreTex.

Unter dem Credo „Hold Your Ground“ versammeln sich auch diesmal klangvolle Hardcore- und Punk-Verfechter auf der Oranienstraße, um das bunte Treiben mit wüsten Klängen adäquat zu beschallen und der Gentrifizierung lautstark entgegenzutreten.

Mit dabei sind neben PUNISHABLE ACT auch WHAT WE FEEL, EMPOWERMENT, WINDS OF PROMISE, ABBRUCH, FUCK, UNBEATEN und SUKKAR. Los geht’s zur Mittagsstunde.

