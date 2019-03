Have Heart: Wider dem gewaltigen Zuschaueransturm

Dass die Hardcore-Gemeinde die Nachricht von vier weltweiten Konzerten der lange aufgelösten Genre-Institution HAVE HEART mit übeschwänglicher Begeisterung aufnehmen würde, dürfte niemanden überrascht haben. Ebensowenig, dass die Gigs – zwei in den USA, einer in UK, einer in Deutschland – nahezu unverzüglich ausverkauft sein würden.

Die Band selbst hat sich nun via Facebook gemeldet und Nachbesserung versprochen. Am kommenden Montag wird ein Update veröffentlicht und ab Mittwoch soll es gar mehr Tickets geben!

Bedeuten kann das allein zwei Dinge: mehr Shows oder größere Konzertstätten. Im Sinne der intensiven Atmosphäre hoffen wir inständig auf das Zweitgenannte.

