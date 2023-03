Handvoll Scherben – Handvoll Scherben (2022/2023, DIY/Dr. Skap Records)

Der deutschsprachige Punk hat viele Gesichter. Eines davon haftet HANDVOLL SCHERBEN an. Mit ihrem selbstbetitelten Mini-Debütalbum positionierten sich die Aachener im Frühjahr 2022 weit abseits von Spaß-orientierten Krawallklängen. Ihr Sound ist von unterschwelliger Schwermut und ungeschöntem Alltagsblick geprägt (Anspieltipps: „Gewalt“ und „Jeden Tag“). An Aktualität büßt ein solche Herangehensweise selten ein. Kein Wunder also, dass die in Eigenregie veröffentlichten acht Stücke ein Jahr später als einseitig bespielte 12“-Vinyl mit Siebdruck-Rückseite ihre physische Nachlese über Dr. Skap Records feiern.

Der Fünfer bietet keinesfalls leicht verdauliche Kost, wirft über die Melodien aber genug musikalische Zugänglichkeit in die Waagschale, um die Atmosphäre nicht komplett düster zu färben. Dabei wird, wie „Die Pest“, „Ich fühle nichts“ oder das finale „Was du hast“ zeigen, auch mal leidenschaftlich gerockt. Beim eröffnenden einminütigen Titeltrack dürfen bei den melodischen Parts gar die RAMONES als zarter Inspirationsquell ausgemacht werden. In der Hauptsache aber bleiben HANDVOLL SCHERBEN mit Bands wie LYVTEN vereinbar – und streifen bisweilen auch das Rachut-Oeuvre. Unter dem Strich ein beachtlicher Erstling mit altschulischer Kante, der hoffentlich der Beginn einer langen Auseinandersetzung mit den Schattenseiten der Gesellschaft bildet.

Wertung: (7 / 10)

