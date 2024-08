HandleMeDown präsentiert KAMMERflimmern #8: Death Wish 3

Bei KAMMERflimmern geht es diesmal um den reaktionären 80’s-Actioner „Death Wish 3“, in dem Charles Bronson als erbarmungsloser Rächer mit einer New Yorker Straßengang aufräumt.

Was ob der fragwürdigen Gewaltlegitimation früher Anstoß erregte, fördert heute eher schallendes Gelächter. Kein Wunder also, dass unser Review dazu beigetragen hat, die langjährige Indizierung des Streifens aufzuheben!

Hintergründe und vor allem Gründe, warum „Death Wish 3“ ein echter Party-Böller ist, liefert das Video.

Sichtungen: 15

