HandleMeDown präsentiert KAMMERflimmern #35: Vernetzt – Johnny Mnemonic

Das Ziel war ein Cyberpunk-Kunstfilm. Am Ende wurde es ein Schmalspur-Blockbuster mit Edel-Trash-Muff. Die Rede ist von „Vernetzt – Johnny Mnemonic“, dem auf einer Kurzgeschichte von William Gibson basierenden Sci-Fi-Thriller mit „Speed“-Star Keanu Reeves als Datenkurier.

An Potenzial mangelte es dem Stoff wahrlich nicht. Das Endergebnis ist trotz Starbesetzung zwar unbedingt unterhaltsam, nur eben nicht aus klassischen Unterhaltungsgründen. Wie es dazu kommen konnte, erzähle ich in der neuen Ausgabe von KAMMERflimmern!

