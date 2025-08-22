HandleMeDown präsentiert KAMMERflimmern #34: Feuer und Eis

In Jugendzeiten waren die Filme Ralph Bakshis der Beleg dafür, dass Zeichentrick nicht gleichbedeutend mit Disney-Kitsch ist. Aufgrund des hohen Actionanteils blieb dabei vor allem „Feuer und Eis“ im Gedächtnis haften, bei dem Bakshi mit Kult-Illustrator Frank Frazetta zusammengearbeitet hatte.

Jetzt wäre allein der Nostalgiefaktor Grund genug, den Streifen mit einer Ausgabe meines Video-Review-Formats KAMMERflimmern zu würdigen. Aber auch diesmal gibt es viel zu erzählen, sowohl über die Produktion als auch die teils bedeutenden Fachrkräfte im Hintergrund.

Schaut gerne rein!

